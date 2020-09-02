З "Паркового", де знаходиться офіс "Слуги народу", евакуювали людей

Нардеп монобільшості Олександр Качура повідомив, що Конгресно-виставковий центр "Парковий", де знаходиться офіс "Слуги народу", замінували.

Джерело: Качура в telegram, "Укрінформ"

Пряма мова Качури: "БЦ "Парковий", де знаходиться офіс "Слуги народу", замінували. Сподіваюся, жартівники".

Деталі: Тим часом "Укрінформ" повідомляє, що там пожежа.

Як зазначає ЗМІ, під час виступу голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрія Костіна повідомили про виявлення загоряння в приміщенні.

Ведучий сказав гостям: "Хочу зробити оголошення для наших європейських колег. Тільки що надійшло повідомлення про пожежну небезпеку. На жаль, ми змушені як мінімум на кілька хвилин залишити приміщення".

Згодом, повідомляє видання, по системі оповіщення оголосили, що в будівлі виникла пожежа, і попросили, зберігаючи спокій, залишити приміщення в напрямку вказівників виходу з приміщення.

Upd. Пізніше Качура повідомив, що під час перевірки нічого не знайшли: "Зараз в партійному офісі триває конференція щодо судової реформи. Уже повернулися до роботи".

З приводу пожежі ГСЧС не повідомляє ніякої інформації.

Нагадаємо: 1 вересня в урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка із гранатою.