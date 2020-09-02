Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Джерело:пресслужба Мінфіну, міністр юстиції Денис Малюська, НБУ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, юридичний радник банку Андрій Пожидаєв, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У Мінфіні заявили, що Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним їхнім кроком буде підготовка апеляційної скарги на ухвалу.

Національний банк наголосив, що продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків: "Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов’язаних з ексвласниками осіб у ПриватБанку у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи".

За словами адвоката Пожидаєва, ПриватБанк не планує виплачувати $ 350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

Шмигаль заявив, що уряд не погоджується з ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді.

Пряма мова Шмигаля: "Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабмін продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців".

Пряма мова Малюськи: "Один з найбільших зашкварів у історії судової влади України відбувся сьогодні у Печерському суді у виконанні судді Вовка…

Звертаю увагу на можливі маніпуляції: компанії-позивачі та їх власники точно будуть поширювати інформацію про те, що правда за ними, що у них відібрали грошті та що ці гроші будуть витрачені на корисні для суспільства потреби.

Це маніпуляція. Ключове інше – суд без розгляду справи по суті стягнув мільярди гривень з державного банку. Без встановлення того, чи дійсно ці кошти ПриватБанк винен, без встановлення того, чи не сплила давність, без встановлення будь-яких фактів у справі".