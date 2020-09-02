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У "Свободі" заявили, що спецназ хоче захопити офіс політсили у Києві

Середа, 2 вересня 2020, 23:31

Голова фракції "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" у Київській міськраді Юрій Сиротюк заявив, що підлеглі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова намагаються захопити офіс політсили у столиці.

Джерело: Сиротюк у Facebook

Пряма мова Сиротюка: "Ось такі "прекрасні люди" Авакова намагаються прямо зараз захопити офіс Київської "Свободи". Не офіс ОПЗЖ, не бойовиків Киви, а саме офіс "Свободи"".

Деталі: Він наголосив, що офіс заблокували з усіх боків. Спецназ, за словами Сиротюка, у всеозброєнні.

Поліція поки не надала ніякої інформації щодо цих подій.

 

Українська правда
Теми: КиївСвободаАваковМВС


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