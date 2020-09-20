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Трамп: Росія вкрала у США розробки гіперзвукової ракети, але у нас є дещо потужніше

Неділя, 20 вересня 2020, 00:16

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія змогла створити гіперзвукову ракету, скориставшись для її побудови інформацією, викраденою в адміністрації його попередника – президента Барака Обами.

Джерело: Трамп прихильникам на мітингу у штаті Міннесота ввечері в п'ятницю, "Голос Америки"

Пряма мова Трампа: "Ви знаєте, що у них є супер-пупер-гіперзвукова ракета – я називаю її супер-пупер, бо її швидкість у 5 разів перевищує швидкість звичайної ракети... Але Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію... і вони побудували (ракету)".

Деталі: За словами чинного президента, у США тепер є набагато більш потужна зброя: "Найкраща, найнеймовірніша, на жаль, найбільш смертоносна".

Трамп при цьому не назвав характеристики і вид цієї зброї, пославшись на секретність цієї інформації.

За його словами, це озброєння є "предметом заздрості всього світу", включаючи керівників Китаю і Росії, які "знають, що у нас (США – ред.) є речі, про які вони навіть не чули раніше".

Пряма мова: "Ми хотіли б ніколи її не використовувати. Але у нас є найбільша зброя в історії... Тепер усе, що я роблю, – це говорю світу, що у нас наймогутніша зброя в світі. Я навіть не кажу, яка саме. Ви навіть не хочете про це знати... Боже, допоможи нам, якщо нам коли-небудь доведеться її використати. Але у нас є наймогутніша зброя, будь-коли створена людиною".

Нагадаємо: У США триває передвиборча кампанія, обранець від Республіканської партії Дональд Трамп змагається з представником Демократичної партії Джозефом Байденом.

Теми: ТрампСШАРосіязброявибори


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