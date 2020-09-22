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У Чехії посадили на 4,5 роки білоруса за допомогу сепаратистам Донбасу

Вівторок, 22 вересня 2020, 13:10

Суд у Празі засудив громадянина Білорусі Алексєя Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі за допомогу проросійським сепаратистам на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Чоловік був засуджений за участь в організованій злочинній групі.

Вирок також передбачає депортацію з Чехії на чотири роки.

"На підставі наданих доказів суд дійшов висновку, що підсудний винен, але не був задоволений юридичною кваліфікацією та описом діяння в обвинувальному висновку", - заявила на підтримку вироку голова кримінальної палати Ленка Чихларжова.

Вона вказала, що Фадєєву спочатку було пред'явлено звинувачення в тероризмі. "Не вдалося довести, що підсудний був особою, яка брала активну участь у бойових діях і стріляла у військовослужбовців української армії", - зазначила суддя, додавши, що чоловік швидше за все займав тільки допоміжні позиції і не брав участі в активних боях.

Згідно з обвинувальним висновком, Фадєєв кілька разів виїжджав в Україну в період з 2014 по 2016 рік "з наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході України, які прагнуть відокремитися від України і створити окреме державне утворення - так звану Донецьку народну республіку (ДНР)".

Підсудний заявляв, що не брав активної участі в бойових діях і їздив в Україну, щоб "допомогти людям захиститися від українських фашистів". Він визнав, що займався охороною позицій і патрулюванням, але зі зброї стріляв лише під час навчань.

Прокуратура вимагала посадити його на 15 років за тероризм.

Фадєєв раніше повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в "іноземних збройних силах" і позбавлений чеського військового звання.

За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Нагадаємо, 3 липня суд міста Чеське Будейовіце засудив на три роки умовно громадянина Чехії Павла Кафку за участь у збройному конфлікті на території України.

Теми: ЧехіяДонбасБілорусьв'язниця
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