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У кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів

Вівторок, 22 вересня 2020, 14:03
У кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів

Державне бюро розслідувань заявляє, що викрило начальника Управління патрульної поліції в Донецькій області на незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів.

Джерело: ДБР

Деталі: Після затримання слідчими бюро учасників злочинної групи у складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування та трьох патрульних поліцейських за підозрою в незаконному обігу наркотиків та одержанні хабарів від наркоторгівців, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції.

 

Зазначається, що під час слідчих дій у кабінеті начальника виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігались без передбаченого законом дозволу.

Дослівно: "Таким чином, начальник Управління патрульної поліції в Донецькій області ДПП підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 ККУ)".

Українська правда

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Теми: ДБРполіціяДонецька область
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