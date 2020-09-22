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Попередній тиждень побив антирекорд захворюваності на COVID-19 у світі

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:12

За 14-20 вересня на COVID-19 у світі захворіли близько 2 мільйонів осіб, що є рекордним тижневим показником з початку пандемії.

Джерело: звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я

Дослівно: "З 14 по 20 вересня було зареєстровано майже 2 мільйони нових випадків COVID-19, що на 6% більше в порівнянні з попереднім тижнем, і є найбільшою кількістю зареєстрованих випадків за один тиждень з початку епідемії".

 

Деталі: За той же період, у порівнянні з позаминулим тижнем, у світі зменшилась на 10% кількість летальних випадків серед хворих на коронавірус. При цьому за попередній тиждень зареєстровано 36 764 смертельних випадки.

Водночас, у Європі впродовж минулого тижня число померлих від COVID-19 зросло на 27% у порівнянні з позаминулим тижнем і становило - 4 072 осіб.

У ВООЗ підрахували, що станом на 22 вересня у світі коронавірусом заразилися понад 30,6 мільйона осіб. З них понад 950 тисяч людей померли.

Нагадаємо: 

  • Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована через підвищення кількості випадків інфікування коронавірусом в Європі.
  • Станом на 22 вересня у світі відомо про 31 245 076 випадків захворювання на коронавірус. З них 963 678 осіб померли.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Українська правда
Теми: Covid-2019ООНкоронавіруссвіт


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