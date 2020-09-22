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Президент Євроради, який мав приїхати в Україну, пішов на самоізоляцію

Вівторок, 22 вересня 2020, 18:27

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який в суботу мав відвідати Україну, перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник президента Баренд Лейтс.

"Сьогодні президент Європейської ради дізнався, що співробітник служби безпеки, з яким він був у тісному контакті на початку минулого тижня, отримав позитивний тест на COVID. Президент регулярно проводить тестування, вчора - негативно. Поважаючи бельгійські правила, він сьогодні перейшов у карантин", - написав Лейтс у Twitter.

Він також повідомив, було ухвалене рішення перенести спеціальне засідання Європейської Ради, яке планувалося на 24 і 25 вересня, на 1 і 2 жовтня.

Слід зазначити, що на 1 жовтня у Брюсселі запланований щорічний саміт Україна-ЄС.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час сьогоднішнього візиту до Києва заявив, що він разом із Мішелем у суботу планував поїхати на Донбас.

Теми: Європакоронавірус
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