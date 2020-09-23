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Україна готує офіційну позицію щодо таємної інавгурації Лукашенка - МЗС

Середа, 23 вересня 2020, 15:10

Україна готує офіційну позицію з приводу таємної інавгурації самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на пресконференції в Ужгороді.

"Як ви правильно зазначили, інавгурація була таємна. Жоден іноземний посол не був запрошений, навіть посол РФ, союзної держави, яка повністю підтримує Лукашенка. Позиція України дуже чітка – вибори у Білорусі не були вільними чесними та прозорими. Стосовно оцінки інавгурації і політичного статусу президента Лукашенка ми будемо проводити додаткові консультації, для того, щоб визначити нашу позицію", - сказав Кулеба.

Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Теми: ЛукашенкоУкраїна


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