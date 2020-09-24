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Третина українців голосуватиме за ту ж партію, що й на виборах в Раду - опитування

Четвер, 24 вересня 2020, 14:13

Третина українців готові підтримати на місцевих виборах ту саму партію, за яку вони проголосували на виборах у Верховну Раду у 2019 році.

Джерело: Опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і соціологічної служби Центру Разумкова проведене з 14 по 19 серпня

Деталі: Згідно з результатами дослідження, 31% опитаних по країні підтримали б на місцевих виборах ту саму партію, а 28% схиляються до голосування за ту саму партію, проте не виключають, що вони можуть проголосувати за іншу політичну силу.

7,5% опитаних заявили, що точно голосуватимуть за іншу партію, а 7% підтримають кандидатів, які не належать до якоїсь партії. 27% не визначилися з відповіддю.

Було опитано 2022  респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Передісторія:

  • Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Українська правда
Теми: виборисоціологія


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