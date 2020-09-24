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США, Британія і Канада можуть вже у п'ятницю ввести санкції проти режиму Лукашенка - ЗМІ

Четвер, 24 вересня 2020, 17:53

Сполучені Штати, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чотири джерела агентства заявили, що санкції США, Британії та Канади можуть бути введені вже в п'ятницю, але, можливо, і пізніше, враховуючи проблему координації між трьома країнами.

Джерела заявили, що санкції спрямовані на те, щоб продемонструвати наслідки фальсифікації виборів і придушення протестів.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив Reuters, що Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій щодо семи білорусів, які, на їхню думку, були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо протестувальників.

За інформацією іншого джерела, у списку вісім білорусів, але їх число може змінитися.

Раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що Лондон готує санкції в рамках "закону Магнітського" проти окремих осіб в Білорусі в координації зі Сполученими Штатами і Канадою.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ. Правозахисники повідомляють про щонайменш 259 затриманих.

Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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Теми: ЛукашенкосанкціїСШАВелика БританіяКанада
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