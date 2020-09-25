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На Закарпатті будуватимуть великий курорт, який зможе приймати Олімпіаду

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:18

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що в області планують побудувати великий гірськолижний курорт, який зможе приймати зимові Олімпійські ігри.

Джерело: презентація стратегії розвитку Закарпаття за участі президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Закарпаттю не вистачає лише одного потужного гірськолижного туристичного кластеру і він у нас буде.

Нині готується проєкт гірськолижного курорту, який у 5 разів більший за свій аналог в Івано-Франківській області (Буковель). Орієнтовна вартість публічних інвестицій 300 млн євро.

Наша амбітна мета – заявка на проведення зимових Олімпійських ігор".

Деталі: Також, за його словами, невдовзі розпочнеться будівництво довгоочікуваної дороги на найвисокогірніший курорт України - Драгобрат.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗакарпаттяОлімпіада


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