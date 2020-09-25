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Боррель: Я сказав Зеленському, що ЄС - не банкомат

П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:16

Європейський Союз розраховує, що Україна повністю скористається перевагами співпраці у рамках Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Про це йдеться у статті Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля - "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським".

"Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни. Але лише українці власноруч можуть втілити ці реформи. Найкращим способом стабілізувати наш регіон сусідства є стабільна, заможна і демократична Україна", - написав Боррель.

Він нагадав, що Євросоюз і його країни-члени допомагають Україні боротися з коронавірусною кризою, виділивши понад 190 мільйонів євро через ініціативу "Команда Європа" (Team Europe).

"Останніми місяцями криза, спричинена COVID-19, погіршила соціально-економічну ситуацію в Україні, як і будь-де в інших країнах світу. У другому кварталі поточного року ВВП України впав на 11,4%. Однак не всі чинні труднощі в Україні пов'язані з COVID-19", - наголосив він.

Боррель зазначив, що олігархи досі зберігають значний вплив, і, наприклад, вони володіють більшістю національних телеканалів.

"Свобода інформації є киснем демократії, а незалежні медіа мають вирішальне значення в зусиллях України щодо забезпечення стійкого інформаційного простору та активного громадянського суспільства", - зазначив дипломат.

Як відомо, Боррель цього тижня перебував з візитом в Україні і, зокрема, нагадав про важливість незалежної роботи антикорупційних органів та уникнення політизації правоохоронних органів.

Детальніше читайте у статті: "Візит із натяком на безвіз: що сказав і про що промовчав у Києві шеф дипломатії ЄС"

Європейська правда

Теми: ЄСЗеленськийгроші


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