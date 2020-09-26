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МЗС: Лукашенко вибрав Росію і тепер ризики для України "починають зашкалювати"

Субота, 26 вересня 2020, 03:46

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері програми "Свобода слова Савіка Шустера" висловився щодо таємної інавгурації Олександра Лукашенка.

Джерело: Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Олександр Лукашенко зробив свій вибір. Він вибрав Росію, Володимира Путіна. А це означає конфронтацію. І тому ми, коли дивимося на ситуацію в Білорусі, ми не керуємося "А давайте, щоб ми в новини потрапили з заголовком, щоб нас теж побачили". Ми зважуємо всі ті ризики, які зміцнення позицій Росії в Білорусі несе для України. І ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко вибрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати. І відповідно до цього ми будуємо своє ставлення до нього..

Зараз на столі є пропозиція про посередництво (між протестуючими та самопроголошеною адміністрацією Лукашенко — ред УП) від найбільш нейтрального посередника, якого можна уявити. Це ОБСЄ. Чинне албанське головування в ОБСЄ, майбутнє шведське, дві дуже збалансовані нейтральні країни, запропонували своє посередництво. Теж тиша".

Деталі: Кулеба підкреслив, що Україна в ситуації, що склалася повинна керуватися своїми національними інтересами, такими, як безпека, економіка та права її громадян в Білорусі.

Пряма мова: "Україна в цій ситуації повинна керуватися виключно своїми національними інтересами. Це безпека, це економіка і це права наших громадян, які є на території Білорусі. На жаль, Олександр Лукашенко зробив свій вибір, і коли його вибір став для нас остаточним, а цей вибір - Росія, ми зайняли ту позицію, яку займаємо зараз: чітку, жорстку, але не щодо білоруського народу. Білоруський народ завжди буде для нас дружнім, і ми завжди будемо робити все, що в наших силах, щоб йому допомагати".

Нагадаємо:

  • Більшість країн ЄС заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом. Про це також заявили США і Канада.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьвибориРосіяПутін
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