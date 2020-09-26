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Окупація Криму завадила підписанню мирної угоди з РФ – експрем’єр Японії

Субота, 26 вересня 2020, 21:36
Окупація Криму завадила підписанню мирної угоди з РФ – експрем’єр Японії

Колишній прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо розповів, що Росія та Японія не підписали мирну угоду в тому числі через анексію Криму Росією.

Джерело: видання Nikkei Asian Review, що цитує японського експосадовця

Деталі: За словами Абе Сіндзо, у 2018 році Японія та РФ були дуже близькі до остаточного врегулювання територіальної суперечки. Проте міждержавну угоду так і не підписали через "зовнішні фактори". Мова про збільшення напруги у відносинах між США та Росією, причиною якої стала окупація українського півострова.

Довідка: Японія протягом тривалого часу оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотана, Кунашира та Хабомаї. Ці японські території були окуповані Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни.

Через вказану територіальну суперечку Росія та Японія досі не можуть підписати мирний договір. У листопаді 2019 року після зустрічі Сіндзо Абе та Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації стосовно островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.

У січні 2020 року в Москві відбувся ще один раунд перемовин між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після цієї зустрічі у Кремлі зазначили, що "поки не фіксують будь-яких змін в позиції Японії".

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяЯпоніяРосія
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