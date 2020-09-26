Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупація Криму завадила підписанню мирної угоди з РФ – експрем’єр Японії

Субота, 26 вересня 2020, 21:36

Колишній прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо розповів, що Росія та Японія не підписали мирну угоду в тому числі через анексію Криму Росією.

Джерело: видання Nikkei Asian Review, що цитує японського експосадовця

Деталі: За словами Абе Сіндзо, у 2018 році Японія та РФ були дуже близькі до остаточного врегулювання територіальної суперечки. Проте міждержавну угоду так і не підписали через "зовнішні фактори". Мова про збільшення напруги у відносинах між США та Росією, причиною якої стала окупація українського півострова.

Довідка: Японія протягом тривалого часу оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотана, Кунашира та Хабомаї. Ці японські території були окуповані Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни.

Через вказану територіальну суперечку Росія та Японія досі не можуть підписати мирний договір. У листопаді 2019 року після зустрічі Сіндзо Абе та Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації стосовно островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.

У січні 2020 року в Москві відбувся ще один раунд перемовин між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після цієї зустрічі у Кремлі зазначили, що "поки не фіксують будь-яких змін в позиції Японії".

Теми: ЯпоніяКримокупаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Катастрофа АН-26: опублікували імена загиблих

фотоУ Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище

фото, відеоЖурналісти та музиканти: у Мінську понад 70 затриманих

фотоКатастрофа АН-26: Зеленський відвідав у лікарні єдиного курсанта, що вижив

відеоМВС оприлюднило момент падіння АН-26 та фото курсантів, що були на борту

Євросоюз відклав проведення саміту з Україною

Усі новини...
Японія
Sony повідомила ціну і дату старту продажів PlayStation 5
В Японії призначили нового прем'єра
Стала відома дата старту продажів PlayStation 5 — ЗМІ
Останні новини
21:36
Окупація Криму завадила підписанню мирної угоди з РФ – експрем’єр Японії
21:14
Коронавірус: у Грузії рекорд заражень за добу
20:53
Зеленський та очільники силових відомств зустрілися з представниками ОБСЄ
20:01
Катастрофа АН-26: опублікували імена загиблих
19:28
В Угорщині кажуть про кібератаку на декілька банків і телекомунікаційних мереж
19:16
Прем'єр Великої Британії хоче з'ясувати, як виник коронавірус
19:00
Аеропорт Стамбула прийняв перший регулярний рейс SkyUp з Києва
18:40
З-під уламків АН-26 дістали бортові самописці
18:07
Мадрид закликають до жорсткішого карантину
17:47
фотоУ Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище
Усі новини...