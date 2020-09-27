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Макрон: зрозуміло, що Лукашенко повинен піти

Неділя, 27 вересня 2020, 10:40

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Journal du dimanche.

"Те, що відбувається в Білорусі, - це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти", - сказав Макрон.

Французький президент також зазначив, що "вражений мужністю демонстрантів" в Білорусі. "Вони знають, на який ризик вони йдуть, влаштовуючи протести кожні вихідні, і тим не менше вони продовжують рух, спрямований на пожвавлення демократії в цій країні", - сказав він.

Макрон в понеділок здійснить свій перший візит до Литви і Латвії, дві країни Балтії, які сподіваються на його підтримку перед обличчям політичної кризи в Білорусі і тиску Росії. І ЄС, і країни Балтії не визнали обрання Лукашенка, а Литва надала притулок лідерові білоруської опозиції Світлані Тихановській.

В Офісі французького президента "не виключили", що Макрон може зустрітися з Тихановською у Вільнюсі.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Низка країн світу заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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Теми: ЛукашенкоФранціяБілорусьЄС


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