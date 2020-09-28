Вірменія і Азербайджан звинувачують одна одну у відновленні бойових дій у понеділок вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, Міноборони Азербайджану заявляє про те, що зранку 28 вересня вірменські збройні сили обстрілюють місто Тартар.

"Керівництво Міноборони востаннє попередило іншу сторону, що ми будемо вживати адекватних заходів у відповідь" - йдеться у повідомленні.

У свою чергу в Міноборони Вірменії заявляють, що бойові дії протягом ночі на понеділок відбувалися з різною інтенсивністю.

"Рано вранці противник відновив наступальні дії із застосуванням артилерії, бронетехніки, в тому числі важкої вогнеметної системи "ТОС". Вірменські підрозділи холоднокровно протистоять зазіханням азербайджанських ЗС, вживають відповідних заходів, завдаючи противнику значних втрат у живій силі і техніці", - заявила речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

В той же час повідомляється про збільшення кількості загиблих.

Як повідомляє "Интерфакс" із посиланням на міноборони невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки", кількість загиблих зросла на 15. В неділю відомство повідомило про 16 загиблих.

У ніч на 28 вересня Міноборони Азербайджану оцінило втрати Вірменії в 550 убитих. У Єревані це заперечують.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Детальніше про попереднє загострення: Що сталося на кордоні Азербайджану та Вірменії і до чого тут Україна