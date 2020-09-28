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Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Понеділок, 28 вересня 2020, 11:50

Заборона на в’їзд іноземних громадян до України, що була запроваджена на період з 28 серпня до 28 вересня, де-факто втратила чинність.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", це підтвердив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, і далі діє. Це постанова уряду № 641. Водночас там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд до нашої країни не заборонений", - сказав Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції або страхового поліса під час в'їзду в Україну наразі немає. 

Як раніше повідомляла "Європейська правда", джерела в уряді наприкінці минулого тижня підтвердили, що Кабмін планує скасувати повну заборону на в'їзд для іноземних громадян.

На той момент очікувалося, що з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які її замінять. Наразі невідомо, коли точно рішення буде ухвалене, але є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення. Очікується, що іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону.

Читайте також: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.

Теми: кордонсвіткарантинкоронавірус


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