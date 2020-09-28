Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вірменія повідомила про близько 200 поранених з початку загострення в Нагірному Карабасі

Понеділок, 28 вересня 2020, 13:16
Фото з Twitter ЄП

Вірменська сторона повідомила про близько 200 поранених від початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

Про це заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

"Загальна кількість поранених з вірменської сторони на даний момент становить близько 200 осіб", - сказав він.

За словами Ованнісяна, частина поранених доставлена в Єреван.

У ніч на 28 вересня Міноборони Азербайджану оцінило втрати Вірменії в 550 убитих. У Єревані це заперечують. У Нагірному Карабасі заявили про 31 загиблого в результаті загострення.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в неділю вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість сьогоднішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Читайте також: За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану

Теми: ВірменіяАзербайджанвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність

Степанов розповів, як "червоним зонам" допомогли жорсткіші обмеження

В Україні 2 671 новий хворий на COVID, кількість померлих підбирається до 4 тисяч

Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла

Лукашенко назвав Макрона незрілим і лякає проблемами через "даму"

Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів

Усі новини...
Вірменія
Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла
США застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Нагірному Карабаху
Нагірний Карабах: сторони заявили про загибель мирних жителів
Останні новини
14:11
У Кремлі прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
14:07
Алексієвич полетіла до Німеччини, але планує повернутися в Білорусь
14:06
"Слуга народу" показала, кого веде на вибори, і хоче рахувати голоси паралельно
14:03
COVID-19 може мати прихований негативний вплив на серце – нове дослідження
14:03
Пропагандист Кисельов для сюжету поголився в номері Навального і вдягнув білий халат
13:55
До ювілейної експедиції в Антарктиду шукають майбутніх полярників та полярниць
13:45
Голова правління "Укрзалізниці" про співпрацю з Deutsche Bahn: Не бачу можливості і сенсу
13:34
Київський суд аналізує, чи законне виконання гімну в столичних школах
13:24
Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 прощатимуться у вівторок в Харкові
13:19
Засипати тюремників листами: Тихановська закликала всіх білорусів писати політв'язням
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!