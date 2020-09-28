Швеція, Фінляндія та Естонія розглянуть нові дані про катастрофу порому 1994 року

Естонія, Швеція та Фінляндія вивчать нові свідоцтва катастрофи порома "Естонія", який затонув 26 років тому, в результаті чого загинуло 852 людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Естонії.

Заява була зроблена у зв'язку з виходом документального фільму Discovery Network про катастрофу теплохода "Естонія" в 1994 році, в якому показані нові підводні відеозображення з місця аварії, що показують пошкодження з правого боку затонулого судна.

"У разі появи нової суттєвої інформації про катастрофу теплохода "Естонія", про яку раніше не повідомлялося, Естонія, Фінляндія і Швеція будуть спільно оцінювати нову інформацію", - йдеться в заяві.

Пошкодження на корпусі "Естонії" (кадр з фільму)

Шведський режисер Хенрік Евертссон занурився з підводним роботом до остова затонулого порома і виявив пошкодження корпусу судна, про які раніше не згадувалося.

На опублікованих кадрах документального фільму "Естонія": знахідка, яка змінює все" видно, що на бічній частині порома є велика вм'ятина і діра висотою в 4 метри і шириною в 1,2 метрів. З опублікованого матеріалу неясно, коли утворилися ушкодження: до або після катастрофи.

Щоб відповісти на питання, як і коли був пошкоджений корпус, документалісти залучили низку експертів, які спростували теорію про те, що діра могла виникнути в результаті вибуху. Більшість експертів вважають, що пошкодження сталося під впливом зовнішньої сили, дуже великого об'єкта, який вдарився об паром, пробив корпус і пошкодив сталеві балки.

Графічне зображення місця розташування пошкодження на корпусі

За офіційною версією паром "Естонія" затонув через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Аварія порома "Естонія" сталася вночі 28 вересня 1994 року, коли судно прямувало з Таллінна до Стокгольму. На його борту було 989 осіб, з них загинули 852 людини, врятовано 138 осіб, з них один помер пізніше у лікарні. Були знайдені лише 94 тіла загиблих. Більшість жертв, 501 загиблий, були шведами.

Це - найбільша в Європі корабельна трагедія в мирний час. Глибина на місці затоплення порома становить 83 метри. Незабаром після аварії шведська влада виступила проти підняття судна і позначила цей район морською могилою, заборонивши будь-які дослідження уламків.