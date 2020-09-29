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Жовтень почнеться похолоданням

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:18
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби внаслідок переміщення циклону з південного заходу Європи в Україні очікується погіршення погодних умов: пройдуть дощі, місцями значні; посилиться вітер і знизиться денна температура.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу в західних, центральних, Херсонській, Запорізькій, місцями Київській, Житомирській значні дощі, в Карпатах і Прикарпатті сильні дощі, на решті території помірні дощі, в південній частині окремі грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та південного заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 12-17°, у південній та східній частинах 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 3-8° тепла.

У Києві 30 вересня - дощ; пориви південно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

Станом на 1 жовтня в Україні помірні, в Карпатському регіоні сильні дощі (вдень на Лівобережжі невеликі дощі); в південній частині місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м / с; в східних і північно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 13-18°, в південній частині до 21°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10° тепла.

У столиці в четвер знову дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

Додатково: 29 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22°, в Дніпрі в межах Києва 17°.

Теми: погода


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