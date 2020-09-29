Вірменія і Азербайджан продовжують бойові дії: десятки загиблих і поранених

Вірменія і Азербайджан повідомляють про десятки убитих і сотні поранених з обох сторін в ході триваючих бойових дій в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єреван офіційно визнав загибель 84 вірменських військових і близько 200 поранених, з яких 120 лікуються, а решта вже повернулися до лав збройних сил.

Прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook повідомила, що вірменська армія за третій день конфлікту знищила п'ять танків і чотири БТРи азербайджанської армії, додавши, що "противник зазнав великих втрат у живій силі".

Азербайджан не наводить офіційну інформацію про втрати серед своїх військовослужбовців. Міноборони країни повідомило про запеклі бої в ніч на вівторок в зоні конфлікту.

"У ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту. Вірменська сторона здійснила контратаки у Фізулі-Джабраільському і Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія негайно припиняла ці спроби", - заявили азербайджанські військові.

Третій день бойових дій супроводжувався і новими жертвами серед цивільного населення. МЗС Вірменії повідомив про першу смерть на території країни - мирний житель, за даними відомства, був убитий в результаті нападу азербайджанців в місті Варденіс, більш ніж в 20 км від Нагірного Карабаху.

Міноборони Вірменії також заявило, що в місті загорівся цивільний вірменський автобус, підбитий азербайджанським безпілотником. Невідомо, чи були загиблі під час цього інциденту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що з неділі в результаті обстрілу з боку вірмен загинули 10 мирних жителів.

Раніше Міноборони Азербайджану заявило, що Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території прикордонного Дашкенсанського району Азербайджану.

Детальніше читайте у статті - "За крок від великої війни: чим особливий новий конфлікт Вірменії та Азербайджану"