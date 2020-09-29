Апеляційний суд у справі Марківа: адвокати представили нові докази

Адвокати нацгвардійця Віталія Марківа на першому засіданні апеляційного суду Мілана заявили клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, які вказують на його непричетність до загибелі італійського журналіста.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Адвокати попросили долучити до справи експертизи відео- та звукозапису пострілів, які доводять, що постріли зі стрілецької зброї в сторону загиблого громадянина Італії здійснювалися з боку позицій російських терористів з відстані 150-200 метрів, а не з боку гори Карачун, до якої було 1700-1800 метрів.

Також була представлена ​​військова експертиза, яка показала, що Марків не міг бачити Андреа Роккеллі і супроводжуючих його осіб. А також, що за своїми службовими обов'язками не міг віддавати накази про наведення і стрільбу в їхній бік.

До справи пропонується долучити документальний фільм італійського режисера "The Wrong Place" ("Не в той час, не в тому місці"), в якому італійські військові експерти і юристи заявляють про абсурдність і безпідставність обвинувального вироку Марківа.

Також адвокати наполягають на тому, що італійським прокурорам потрібно виїхати на місце подій в Слов'янськ на гору Карачун і там провести необхідні вимірювання і експертизи.

Суд зробив перерву для прийняття рішення, яке буде оголошено на наступному засіданні, яке відбудеться 1 жовтня.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.