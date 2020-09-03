Україна засудила отруєння Навального

Міністерство закордонних справ слідом за європейськими країнами та НАТО засудило отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном".

Деталі: У МЗС переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на "нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком".

Україна закликає інші країни запровадити санкції, щоб змусити російську владу припинити чинити злочини та порушувати права людини.

Що передувало: Представники країн Європи, Єврокомісія та НАТО відреагували на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у власній країні нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

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