На Рівненщині зареєстрували майже 9500 хворих на COVID-19

Станом на вечір 2 вересня у Рівненській області виявили ще 60 нових хворих на коронавірус, загалом в області зареєстрували 9476 випадків зараження.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема 15 нових інфікувань підтвердили в обласному центрі, ще 9 у Костопільському району та 8 у Млинівському.

Вік хворих від 8 до 86 років.

За час пандемії на Рівненщині від ускладнень захворювання померли 134 людини. Зокрема 2 вересня загинули 63-річний житель м.Дубно та 86-річний мешканець Дубенського району.

Цього ж дня одужали 93 мешканці області, загалом вилікувались 6866 осіб.

В роботі лабораторій залишається 305 зразків.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: