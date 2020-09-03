Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Рівненщині зареєстрували майже 9500 хворих на COVID-19

Четвер, 3 вересня 2020, 04:35

Станом на вечір 2 вересня у Рівненській області виявили ще 60 нових хворих на коронавірус, загалом в області зареєстрували 9476 випадків зараження.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Зокрема 15 нових інфікувань підтвердили в обласному центрі, ще 9 у Костопільському району та 8 у Млинівському. 

Вік хворих від 8 до 86 років.

За час пандемії на Рівненщині від ускладнень захворювання померли 134 людини. Зокрема 2 вересня загинули 63-річний житель м.Дубно та 86-річний мешканець Дубенського району.

Цього ж дня одужали 93 мешканці області, загалом вилікувались 6866 осіб. 

В роботі лабораторій залишається 305 зразків.

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

  • 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд

Новини 2 серпня: перепалки Зеленського і Лероса, заява Лаврова

фотоВогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"

фото, відеоПожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, Зеленський зібрав термінову нараду

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

Усі новини...
коронавірус
Число хворих на COVID-19 знову зросло на Буковині: влада розгортає нові лікарні
З Фонду боротьби з COVID-19 використано менше 30% коштів – Мінфін
Захворюваність на COVID-19 у Європі повернулась до рівня березня - агентство ЄС
Останні новини
04:35
На Рівненщині зареєстрували майже 9500 хворих на COVID-19
03:41
У кафе на Київщині трапилась стрілянина: поранені троє осіб
02:58
Поліція знайшла нападника на нардепа Полякова
02:05
Україна засудила отруєння Навального
01:19
Троє поліцейських постраждали у сутичках біля офісу "Свободи"
00:52
Пожежі на Харківщині виникли одразу у трьох районах – голова ОДА
00:23
Число хворих на COVID-19 знову зросло на Буковині: влада розгортає нові лікарні
23:57
фотоМВС: Фура на швидкості влетіла у патрульних
23:42
У ТКГ погодили координати 20 ділянок розмінування
23:31
фотоУ "Свободі" заявили, що спецназ хоче захопити офіс політсили у Києві
Усі новини...