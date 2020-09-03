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Силовики затримали мінерів офісу ОПЗЖ в Києві: експравоохоронець і колишній АТОвець

Четвер, 3 вересня 2020, 09:09
Силовики затримали мінерів офісу ОПЗЖ в Києві: експравоохоронець і колишній АТОвець

Правоохоронці затримали осіб, які замінували офісне приміщення у центрі Києва на початку серпня.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 9 серпня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Вибухотехніки знешкодили пристрій.

У ході досудового розслідування правоохоронці затримали двох чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один з них колишній правоохоронець, інший - проходив службу у зоні АТО.

У вівторок, 2 вересня 2020 року, за місцями проживання та реєстрації затриманих провели обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки.

 

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Встановлюється походження вилученого арсеналу та мотиви його зберігання.

 

Пряма мова Максимець: "З підозрюваними проводяться слідчі дії. Сьогодні до суду буде внесено клопотання про обрання запобіжних заходів. Мотиви встановлюються".

Що передувало: Пресслужба партії "Опозиційна платформа - За життя" повідомляла, що в ніч з 8 на 9 серпня зловмисники заклали вибуховий пристрій на парковці, в декількох метрах від входу до будівлі офісу в Києві.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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