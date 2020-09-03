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Гаубиці і САУ: командування показало, як тренуються артилеристи

Четвер, 3 вересня 2020, 11:32
Гаубиці і САУ: командування показало, як тренуються артилеристи

На одному з полігонів на півдні України йдуть тренування розрахунків гаубичної артилерії.

Джерело: Командування об'єднаних сил ЗС України

Деталі: Практичні навички під час розгортання батареї і виконання нормативів із підготовки до стрільби, вдосконалюють обслуги гаубиць "Д-30" та самохідних артилерійських установок "Гіацинт-С", які знаходяться у підпорядкуванні Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.



За словами командувача Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування включають в себе вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, дії за ввідними, а також перехід на різні режими ведення вогню.

Зазанчається, що відпрацювання нормативів у підрозділах, які несуть бойову службу на південному напрямку відбувається в умовах наближених до бойових, як в індивідуальному заліку, так й груповому, у складі обслуги гармати та батареї.

 

Українська правда

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Теми: армія
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