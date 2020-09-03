День Незалежності коштував у 6 разів більше за попередній: уряд і Київ від попурі відхрещуються

Святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень, при цьому в уряді та місцевій владі кажуть, що не платили за попурі з популярними артистами.

Джерело: відповіді Мінкультури, Київради та Офісу президента на запити УП

Деталі: Мінкультури та інформполітики повідомило, що було залучено до урочистих заходів на столичній Софіївській площі та церемонії покладання квітів поруч, на Михайлівській площі. Загалом на це було передбачено 1 409 832 гривні.

Зокрема, урочистості на Софіївській площі вартували 881 205 гривень. Там за участі президента піднімали прапор, співали гімн, а після цього Володимир Зеленський виголошував промову та вручав державні нагороди.

Кошторис урочистостей на Софіївській площі за державний рахунок

Заходи на Михайлівській площі були профінансовані на 528 627 гривень. Там за участі президента і його дружини відбувалось покладання квітів до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Крім того, Зеленський також виголосив там коротку промову.

Кошторис урочистостей на Михайлівській площі за державний рахунок

Мінкультури та інформполітики зазначило, що не було залучено до підготовки концертної програми, а саме попурі "Музична історія Незалежності". Фінансування на це міністерством також не виділялось.

Водночас, кошти місцевого бюджету частково також були спрямовані на урочистості на Михайлівській та Софіївській площах. Згідно з відповіддю Київської міської ради, йдеться про 191,8 тисячі гривень.

Таким чином, загалом урочисті заходи обійшлись місцевому та державному бюджету в 1 601 632 гривні.

Крім того, Київрада заплатила ще 44,6 тисяч гривень за покладання квітів до пам’ятників Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. Загалом місцевий бюджет виділив 285 тисяч гривень на День Незалежності.

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Водночас, міська влада наголосила, що також не займалась розробкою або фінансовим забезпеченням мистецької програми, тобто попурі за участі артистів.

"Українська правда" також зверталась до Офісу президента з питаннями про те, хто і на яку суму оплатив музикальну програму, на якій підставі були використані музикальні твори без зазначення їхніх авторів, хто займався організацією програми тощо.

У передбачений законом 5-денний термін у президента не надали жодної інформації по суті і лише відповіли, що продовжують термін розгляду запиту ще на 20 днів.

Що було раніше: Минулого 2019 року уряд заплатив за святкування 259,6 тисячі, столиця – 290 тисяч.