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ОП відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення

Четвер, 27 серпня 2020, 13:41
фото: ОП

Офіс президента 27 серпня опублікував оновлену версію пісенного попурі, яке виконували популярні українські артисти на День Незалежності у центрі Києва, де уже вказано автора слів та музики кожної композиції, яку використали під час святкування.

Джерело: трансляції святкування Дня незалежності 2020 року, відео Офісу президента

Деталі: На відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів та музики кожної композиції.

 
фото: УП

У відео до Дня Незалежності вказувалася лише назва та рік виходу пісня без авторства.

Після офіційного святкування 24 серпня на Софійській площі багато користувачів соцмереж писали, що їм не сподобалось шоу, яке влаштувала влада у Києві. Зокрема, закидали, що там виконувались чужі пісні без згоди авторів.

У гуртах "Океан Ельзи" та "Бумбокс" повідомили, що не давали дозволу на виконання своїх пісень. А засновник гурту "Тартак" Олександр Положинський відмовився від ордена "За заслуги" ІІІ ступеня. 

Оригінальна трансляція (дивитися з 57.40)

Що було раніше: 27 серпня в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що пісенне попурі, яке виконувалось у центрі Києва у День Незалежності, не порушує авторські права.

В ОП пояснили, що за законом "Про авторське право і суміжні права" дозволяється використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.

Водночас, потрібно вказувати ім’я автора та джерело запозичення.

Фрагмент попурі, який опублікували в ОП 27 серпня

В ОП зазначили, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору, хоча насправді в оригінальному відео вказувалася лише назва та рік виходу пісень без авторства.

Українська правда
Теми: Офіс президентаДень Незалежностіскандалкурйоз


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