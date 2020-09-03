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Лукашенко продовжує розповідати про втручання України і держав ЄС

Четвер, 3 вересня 2020, 13:17

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, продовжує виступати із заявами про втручання іноземних держав, серед яких і Україна, у внутрішні справи Білорусі. 

Слова Лукашенка у четвер наводить державне агентство "БелТА", повідомляє "Європейська правда".

За словами Лукашенка, на обстановку в Білорусі більшою мірою впливають "зовнішнє втручання у внутрішні справи країни і управління протестними акціями з-за кордону".

"Воно відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому стосунку, обережна) заявив, що відбувається на кордоні", - сказав Лукашенко. 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "плодом хворобливої фантазії" заяву Лаврова про "200 екстремістів, підготовлених в Україні", що дестабілізують ситуацію в Білорусі.

Кулеба також заявляв, що Україна вважає неприпустимим втручання Росії у справи Білорусі і сама не планує такого втручання. 

Раніше Лукашенко виступав з безпідставними звинувачення на адресу України про втручання у внутрішні справи республіки, після чого офіційний Київ викликав на консультації свого посла у Мінську.

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїна


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