Рада провалила призначення членів конкурсної комісії для САП

Верховна Рада не призначила в комісію з проведення конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 7 осіб, мотивуючи це браком досвіду у них і підконтрольністю Банковій.

Джерело: голосування за проєкт постанови №3898 про визначення представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП

Деталі: За постанову проголосував 221 нардеп, не вистачило кількох голосів. Голосування було бурхливим, а його результату дехто у залі радів.

Парламенту пропонували призначити у комісію таких людей:

- Власову Ганну Петрівну – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук, професора (за згодою);

- Гуджала Андрія Андрійовича – керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ" (за згодою);

- Дрозда Олексія Юрійовича – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою);

- Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора (за згодою);

- Навроцького Вячеслава Олександровича – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

- Романюка Богдана Васильовича – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);

- Соболя Євгена Юрійовича – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

Деякі депутати при обговоренні вказували на відсутність досвіду та відомості у кандидатів, а також на спроби зробити САП підконтрольним Офісу президента. Також ішлося про ризики для безвізу від ухвалення цієї постанови.

Представник "Слуги народу" Федір Веніславський зазначив, що це вже не перше голосування за цю постанову, і закликав підтримати цих "гідних людей".

Натомість Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності" заявив, що "слуги народу" зміною членів конкурсної комісії "хочуть захопити САП", а кандидати – не мають досвіду. За його словами, "разом із кишеньковою Венедіктовою вони хочуть зробити кишенькового прокурора САП".

Він нагадав, що західні партнери покладають боротьбу з корупцією в основу надання Україні безвізового режиму і фінансової допомоги.

Ярослав Юрчишин із "Голосу" сказав: "Не варто читати Портнова. Якщо ми сьогодні не ухвалимо цей склад комісії, який насправді не має антикорупційного досвіду і є тотально залежним від Офіс президента, в принципі ми матимемо ще час для того, щоб призначити нормальну комісію".

Юрчишин також сказав, що такі призначення у конкурсну комісію щодо САП можуть призвести до "зливу" справ "Приватбанку", Олександра Онищенка, а також до перегляду безвізу.

Гео Лерос, виключений із фракції "Слуги народу", обурився: "Секретарка президента пан Єрмак запхав туди (у комісії – ред.) своїх покемонів для того, щоб обрати члена фракції "Слуга народу" Костіна у САП. Цього не можна допустити, бо це буде конфліктом інтересів".

Сергій Власенко з "Батьківщини" також сказав, що це парламенту втретє "підпихують людей, які не відповідають закону" про високу репутацію і досвід у боротьбі з корупцією. Так, один із кандидатів заснував юридичну компанію "Lex Medical", а інший кандидат – колишній прокурор, який сьогодні є адвокатом і партнером якоїсь "ГуДеГ".

За його словами, зараз пропонують кандидатів від трьох політичних сил, а треба пропонувати – від усіх політсил.

Зі свого боку, депутат ОПЗЖ Григорій Мамка сказав, що в комісії вже є 4 члени від міжнародних партнерів – і серед них немає відомих борців із корупцією. Він підтримав запропоновані призначення.