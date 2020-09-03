Рада провалила призначення членів конкурсної комісії для САП
Верховна Рада не призначила в комісію з проведення конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 7 осіб, декого з яких депутати критикували при обговоренні.
Джерело: голосування за проєкт постанови №3898 про визначення представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП
Деталі: За постанову проголосував 221 нардеп, не вистачило кілька голосів. Голосування було бурхливим, а його результату дехто у залі радів.
Парламенту пропонували призначити у комісію таких людей:
- Власову Ганну Петрівну – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук, професора (за згодою);
- Гуджала Андрія Андрійовича – керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ" (за згодою);
- Дрозда Олексія Юрійовича – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою);
- Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора (за згодою);
- Навроцького Вячеслава Олександровича – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
- Романюка Богдана Васильовича – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);
- Соболя Євгена Юрійовича – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).
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