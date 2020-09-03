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Рада провалила призначення членів конкурсної комісії для САП

Четвер, 3 вересня 2020, 13:37

Верховна Рада не призначила в комісію з проведення конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 7 осіб, декого з яких депутати критикували при обговоренні.

Джерело:  голосування за проєкт постанови №3898 про визначення представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП

Деталі: За постанову проголосував 221 нардеп, не вистачило кілька голосів. Голосування було бурхливим, а його результату дехто у залі радів.  

Парламенту пропонували призначити у комісію таких людей:

- Власову Ганну Петрівну – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук, професора (за згодою);

- Гуджала Андрія Андрійовича – керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ" (за згодою);

- Дрозда Олексія Юрійовича – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою);

- Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора (за згодою);

- Навроцького Вячеслава Олександровича – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

- Романюка Богдана Васильовича – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента  (за згодою);

- Соболя  Євгена Юрійовича – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені  Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

Доповнюється…

Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна Рада


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