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Рада посилила покарання за угон авто

Четвер, 3 вересня 2020, 14:35

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.

Джерело: засідання парламенту 3 вересня

Деталі: Законопроєкт підтримали 309 народних обранців.

Законом вносяться зміни до статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Зокрема, при визначенні відповідальності за викрадення автівки будуть враховувати вартість машини.

Так, викрадення автомобіля буде каратися обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо автівку викрали за допомогою "електронних пристроїв для втручання у роботу технічних засобів охорони" або якщо вартість машини становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (105,100-262 750 гривень), то злочинцю світить покарання у вигляді позбавленням волі на від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

За угон авто, вчинений організованою групою або поєднаний з насильством, винуватцям загрожуватиме позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої

Зазначається, що метою законопроєкту є удосконалення законодавства у сфері протидії незаконним заволодінням транспортними засобами.

Комітет Ради рекомендував підтримати законопроєкт.

Закон набирає чинності з наступного дня, за днем його опублікування. 

Українська правда
Теми: автоВерховна Радазаконодавство


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