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Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Четвер, 3 вересня 2020, 14:57
Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив, що Москва і Мінськ "досягли прогресу щодо майбутньої Союзної держави".

Джерело: Мішустін на зустрічі в Мінську з в.о. президента Білорусі Олександром Лукашенком у четвер, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "У нас щодо багатьох питань прогрес, в тому числі з питання майбутньої Союзної держави, яку буде засновано на абсолютно незалежній позиції наших держав, але з відповідними заходами економічного характеру, про які ми домовлялися".

Деталі: За словами Мішустіна, сторони обговорюють зняття бар'єрів у торгівлі, розширення співпраці в культурі, спорті, охороні здоров'я, енергетиці, промисловості.

"Практично всі ключові міністри російського кабінету приїхали до Мінська, щоб обговорити порядок денний", - додав прем'єр.

Чому це важливо: З 2018 років Москва вимагає від білоруського президента Олександра Лукашенка реальних кроків в бік більш глибокої інтеграції двох країн, пов'язаних договором 1999 року про створення Союзної держави Росії і Білорусі.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту проти фальсифікованих Лукашенком виборів президента. Експерти побоюються, що Лукашенко може "здати незалежність" країни в обмін на підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Теми: РосіяБілорусь
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