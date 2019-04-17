Росія передала Білорусі пропозиції щодо інтеграції

Москва передала Мінську пропозиції щодо подальшої інтеграції країн, оскільки Білорусь залишається для Росії найближчим партнером.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, пише російський ТАСС.

"На даний момент ми ведемо з нашими колегами, з нашими партнерами з Білорусі розмову про те, яким чином цю інтеграцію зробити ще більш вагомою. Білоруським друзям передані наші пропозиції щодо інтеграції", - сказав він.

За словами Медведєва, Білорусь залишається для Росії найближчим партнером.

Прем'єр РФ повідомив, що Мінськ "визначається, що для них є прийнятним, що менш прийнятним".

Медведєв заявив, що "контакти тривають, працюють відомства", проте поки ніякі рішення не переглянуті і не скасовані.

"Ми і далі будемо розвивати нашу співпрацю, але при цьому ми повинні, природно, пам'ятати, що така співпраця повинна бути, зрештою, взаємовигідною", - сказав Медведєв.

Глава уряду РФ додав, що переговори з Мінськом триватимуть в усіх напрямках, "починаючи від співпраці в промисловій сфері і закінчуючи роботою на ринках третіх країн".

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