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Україна готова жорстко реагувати на "недружні дії Білорусі" – Кулеба

Четвер, 3 вересня 2020, 17:42

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова йти на жорсткі кроки у разі "недружніх дій білорусі".

Джерело: Кулеба в інтерв’ю виданню "Газета.юа", пресслужба МЗС

Пряма мова Кулеби: "Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності. Внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська.

Та, якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації".

Деталі: На думку міністра найнебезнечніший сценарій Білорусі для нашої держави – це зміцнення Росії. Він уточнив, що йдеться насамперед про те, щоб українсько-білоруський кордон не перетворився на зону вразливості.

МЗС також відреагувала на чергові обвинувачення у втручанні у внутрішні справи Білорусі, які висловив виконуючим обов’язків президента Олександром Лукашенком.

Дослівно: "Закликаємо наших білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків.

Не треба шукати ворогів там, де їх немає".

Нагадаємо: Раніше Лукашенко виступав з безпідставними звинувачення на адресу України про втручання у внутрішні справи республіки, після чого офіційний Київ викликав на консультації свого посла у Мінську.

Теми: МЗСКулеба ДмитроБілорусь


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