Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві горіла квартира на 24 поверсі: загинув чоловік

Четвер, 3 вересня 2020, 18:50

У Шевченківському районі Києва в 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа в квартирі на 24 поверсі.

Джерело: пресслужба ДСНС, "Київ оперативний"

Деталі: Рятувальники повідомляють, що на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка.

У гасінні пожежі брали участь 43 людини та 11 одиниць техніки.

Тим часом "Київ оперативний" повідомляє, що з палаючої квартири жінка вилізла з вікна і стояла на кондиціонері. Вони надали відео пожежі.

Нагадаємо: 2 вересня у Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers.

Українська правда
Теми: Київпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Рада посилила покарання за викрадення авто

Усі новини...
Київ
IKEA відкриє третій пункт видачі замовлень у Києві
З початку пандемії бюджет Києва недоотримав понад 1 мільярд планових надходжень - Кличко
У столичному метро підрахували збитки через карантин
Останні новини
19:01
Ракета, створена за участі України, вивела на орбіту понад 50 супутників
18:50
фото, відеоУ Києві горіла квартира на 24 поверсі: загинув чоловік
18:46
Гривня продовжує знецінюватися до долара
18:45
інструкціяДля зміни місця голосування на виборах 2020 лишився тиждень: як це зробити
18:41
фотоЕксперт СБУ поранив людину з "травмата", розважаючись напідпитку
18:30
Прем’єр Польщі про отруєння Навального: маємо справу з ворожим режимом
18:11
"Чекаємо міністра фінансів на чай": Гетманцев запросив Марченка відповісти на питання депутатів
18:01
Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК
17:54
НАБУ: Рішення ВРП щодо суддів ОАСК може свідчити про зв’язки між ними
17:48
В Україні оновили зони зараження
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!