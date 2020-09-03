У Києві горіла квартира на 24 поверсі: загинув чоловік
Четвер, 3 вересня 2020, 18:50
У Шевченківському районі Києва в 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа в квартирі на 24 поверсі.
Джерело: пресслужба ДСНС, "Київ оперативний"
Деталі: Рятувальники повідомляють, що на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка.
У гасінні пожежі брали участь 43 людини та 11 одиниць техніки.
Тим часом "Київ оперативний" повідомляє, що з палаючої квартири жінка вилізла з вікна і стояла на кондиціонері. Вони надали відео пожежі.
Нагадаємо: 2 вересня у Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers.
Українська правда