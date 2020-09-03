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У Києві горіла квартира на 24 поверсі: загинув чоловік

Четвер, 3 вересня 2020, 18:50
У Києві горіла квартира на 24 поверсі: загинув чоловік

У Шевченківському районі Києва в 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа в квартирі на 24 поверсі.

Джерело: пресслужба ДСНС, "Київ оперативний"

Деталі: Пожежа сталася на вул. Сікорського, 4.

Рятувальники розповіли, що довелось витратити чимало часу, аби під’їхати до будівлі, адже двір був запаркований приватними автомобілями. А через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку вогнеборцям довелось прокладати рукавні лінії до місця пожежі.

За попередніми даними, під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого шпиталізували з опіками 2-го ступеню.

Також знайшли тіло власника помешкання.

На місці працювали 13 одиниць техніки та 52 рятувальника. Причини пожежі наразі невідомі.

Тим часом "Київ оперативний" повідомляє, що з палаючої квартири жінка вилізла з вікна і стояла на кондиціонері. Вони надали відео пожежі.

Нагадаємо: 2 вересня у Києві загорілася вежа 35-поверхового Taryan Towers.

Українська правда

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Теми: Київпожежа
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