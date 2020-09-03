Збірна України розпочала Лігу Націй з перемоги над Швейцарією

Збірна України у стартовому матчі елітного дивізону Ліга Націй здолала збірну Швейцарії з рахунком 2:1.

Матч пройшов у четвер, 3 вересня, на Арені-Львів без глядачів.

У першому таймі за моментами була гра за синьо-жовтими. На десятій хвилині після удару Руслана Малиновського м`яч влучає в штангу воріт, а на добивання бив Андрій Яромоленко - повз ворота.

На 14-й хвилині українці відкрили рахунок у матчі. Удар Олександра Тимчика відбив воротар збірної Швейцарії, а на добивання п`ятою зіграв Ярмоленко - 1:0.

Швейцарська команда не відсиджувалася в захисті. На 34-й хвилині під удар Харіса Сеферовича ліг Микола Матвієнко. Втім, Сеферович свій гол забив ще в першому таймі. Сеферович із-за меж штрафного майданчика пробив у кут воріт Андрія П`ятова - 1:1.

На старті другого тайму небезпечніша була вже Швейцарія. Руберн Варгас пробив ударом головю у стійку воріт. На 68-й хвилині збірна України виходить вперед. Олександр Зіченко закрутив м`яч у верхній кут воріт з метрів 22-х - 2:1. На 71-й хвилині класно бив з метрів 20 Роман Яремчук - вище воріт. За кілька хвилин знову небезпечно бив Зінченко - повз ворота.

Ще був у момент Жуніора Мораєса, але той не зумів влучно вдарити з кута воротарського майданчика. В останні хвилини поєдинку швейцарці пішли в атаку, щоб зрівняти рахунок, але українці вистояли і отримали свою першу перемогу в Лізі Націй в групі А.

Свій наступний матч українці проведуть 6 вересня на виїзді проти команди Іспанії.