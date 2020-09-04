Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети

П'ятниця, 4 вересня 2020, 07:38

У прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.

Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети".

Деталі: За минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.

Теми: ООСДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Союз РФ і Білорусі: у Путіна заявили, що вже є прогрес

Усі новини...
ООС
Двоє військових отримали опіки під час гасіння лісових пожеж – ООС
Російські найманці порушили "тишу" біля Мар’їнки
Бойовики продовжують вести "провокативний" вогонь – ООС
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна
07:38
На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети
06:01
ВідеоSpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
04:26
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19
03:28
ФотоСайт МВС Білорусі зламали й оголосили Лукашенка в розшук
02:34
Трамп закликає виборців, які голосуватимуть поштою, прийти на дільниці та перевірити голоси
01:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 14-му місці
00:26
ВідеоЧерговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink
23:58
На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд
23:38
Збірна України розпочала Лігу Націй з перемоги над Швейцарією
Усі новини...