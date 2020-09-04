Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус

П'ятниця, 4 вересня 2020, 08:47

Минулої доби, 3 вересня, в Україні виявили 2723 людини із захворюванням на коронавірус, помер від хвороби 51 пацієнт

Джерело: карта РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Госпіталізували рекордних 532 пацієнта. Одужало 937 людей. 

 

Найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в Харківській (371) та Одеській (225) областях і в столиці (319).

Як повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, минулої доби захворіла 161 дитина та 119 медиків.

Загалом з початку пандемії в Україні підтвердили 130 951 випадок. COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

Всього проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР. 

 

Нагадаємо: За попередню добу, 2 вересня, в Україні виявили 2430 осіб із захворюванням на коронавірус, померла від хвороби рекордна кількість людей – 54.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Усі новини...
коронавірус
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 14-му місці
На Буковині зафіксували "коронавірусний" рекорд
Останні новини
09:31
Суд відновив стягнення 165 мільйонів доларів з Приватбанку на користь Суркісів
09:18
фотоУ Лондоні під час кліматичних протестів затримали 300 осіб
08:47
За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус
08:40
Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі через сумніви у незалежності судів
08:28
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"
08:12
НАТО проведе засідання через отруєння Навального
08:00
Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна
07:38
На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети
06:01
ВідеоSpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
04:26
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!