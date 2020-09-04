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За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус

П'ятниця, 4 вересня 2020, 08:47
За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус

Минулої доби, 3 вересня, в Україні виявили 2723 людини із захворюванням на коронавірус, помер від хвороби 51 пацієнт

Джерело: карта РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Госпіталізували рекордних 532 пацієнта. Одужало 937 людей. 

 

Найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в Харківській (371) та Одеській (225) областях і в столиці (319).

Як повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов, минулої доби захворіла 161 дитина та 119 медиків.

Загалом з початку пандемії в Україні підтвердили 130 951 випадок. COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

Всього проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР. 

 

Нагадаємо: За попередню добу, 2 вересня, в Україні виявили 2430 осіб із захворюванням на коронавірус, померла від хвороби рекордна кількість людей – 54.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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