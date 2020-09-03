За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки

За попередню добу, 2 вересня, в Україні виявили 2430 осіб із захворюванням на коронавірус, померла від хвороби рекордна кількість людей – 54.

Джерело: карта РНБО

Деталі: За минулу добу померли 54 людини із підтвердженим захворюванням на COVID-19.

Загалом з початку пандемії в Україні підтвердили 128 228 випадків COVID-19 з них одужали 58 817 людей і 2 710 померли.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області (+301), Львівській області (+208), Тернопільській області (+242) та Києві (+280).

Доповнюється…