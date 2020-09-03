За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки

За попередню добу, 2 вересня, в Україні виявили 2430 осіб із захворюванням на коронавірус, померла від хвороби рекордна кількість людей – 54.

Джерело: карта РНБО, міністр МОЗ Максим Степанов на брифінгу 3 вересня

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіли 2430 осіб, з них 149 дітей, а також 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 416 людей".

Деталі: За минулу добу померли 54 людини із підтвердженим захворюванням на COVID-19.

Загалом з початку пандемії в Україні підтвердили 128 228 випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали з них 859 осіб за попередню добу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області (+301), Львівській області (+208), Тернопільській області (+242) та Києві (+280).

Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР.

Що було раніше: 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

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