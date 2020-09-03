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За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки

Четвер, 3 вересня 2020, 08:49
За добу в Україні антирекорд за померлими від COVІD-19 і 2430 випадки

За попередню добу, 2 вересня, в Україні виявили 2430 осіб із захворюванням на коронавірус, померла від хвороби рекордна кількість людей – 54.

Джерело: карта РНБО, міністр МОЗ Максим Степанов на брифінгу 3 вересня

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіли 2430 осіб, з них 149 дітей, а також 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 416 людей". 

Деталі: За минулу добу померли 54 людини із підтвердженим захворюванням на COVID-19. 

Загалом з початку пандемії в Україні підтвердили 128 228 випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали з них 859 осіб за попередню добу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області (+301), Львівській області (+208), Тернопільській області (+242) та Києві (+280).

Загалом проведено 1 621 697 тестувань методом ПЛР. 

 
 

Що було раніше: 1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

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Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Передісторія: 

  • 1 вересня Україна опинилася на 14 місці серед країн світу за кількістю нових випадків COVID-19, виявлених впродовж останньої доби.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня - початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19.
  • Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня 2020 року.
  • На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже з опівночі 28 серпня.
  • Україна пішла на карантин у березні 2020 року. Влітку Кабмін прийняв рішення про перехід до адаптивного карантину: обмеження діяли лише для регіонів із найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Наразі в Україні діє поділ на зони - зелену, жовту, помаранчеву та червону в залежності від кількості хворих на коронавірус. Для кожної із зон розписані обмеження та правила. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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