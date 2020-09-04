Шмигаль про стипендію Зеленському й іншим науковцям: Традиційний підхід
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не бачить проблеми у тому, щоб призначати стипендії науковцям та освітянам до Дня працівника освіти, у тому числі й батькові чинного президента Олександру Зеленському.
Джерело: відповіді Шмигаля на годині запитань до уряду у Верховній Раді
Деталі: Депутатка від "Голосу" Інна Совсун запитала, чи прем’єру не соромно використовувати совкову риторику у 2020 році, на 30-му році незалежності України, і чи батько президента отримуватиме довічну стипендію від уряду.
Шмигаль не відповів щодо стипендії Зеленському-старшому і дав зрозуміти, що традиційний підхід відзначати людей до дат його не знічує.
Пряма мова Шмигаля: "Дійсно, такий лист був отриманий. Дійсно, пан Олександр Зеленський трудовим колективом був неодноразово в попередні роки поданий як кандидат на присвоєння державної премії у галузі науки. На жаль, попереднім керівництвом ці подання трудового колективу відхилялися.
Зараз, коли такі подання були подані, і президентом України, і урядом було прийнято рішення ще раз звернутися до всіх трудових колективів для того, щоб зібрати всіх достойників, вчених українських – для того, щоб цей список був широким і охоплював усіх достойних вчених України, які можуть бути подані як кандидати на присвоєння такої наукової стипендії.
Абсолютно традиційний підхід, який щороку відбувається, але в цьому році ми хочемо зробити його більш широким, більш публічним, з абсолютним залученням всіх трудових колективів університетів і наукових установ".
Передісторія:
- 2 вересня Кабінет міністрів мав розглядати проєкт указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти, серед яких опинився і батько президента Олександр Зеленський, але це питання зняли з розгляду Кабміну.
- 3 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив наявність такої пропозиції, але заявив, що список на довічні стипендії буде розширюватися і закликав трудові колективи "вишів" швидше подати списки кандидатів на державні стипендії, "аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня – Дня працівника освіти".
- Розмір довічної стипендії – 1,5 прожиткових мінімуми на місяць, зараз це близько 2,5 тисяч гривень.
- 72-річний Олександр Семенович Зеленський завідує кафедрою інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту, він є вченим у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі, доктором технічних наук, професором, членом спеціалізованих вчених рад "Національного гірничого університету" у м. Дніпро й Криворізького національного університету. Автор 140 публікацій, співавтор 4 монографій.
- У грудні 2019 року він висловився про українську мову так: "Приносить мені студент статтю українською, я беру і коректую статтю. Читати я не можу це з однієї простої причини. Немає жодної технічної книжки нормальної українською мовою. Як мені читати? Навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами? Я повинен передати знання дітям, і все".