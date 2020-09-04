Шмигаль про стипендію Зеленському й іншим науковцям: Традиційний підхід

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не бачить проблеми у тому, щоб призначати стипендії науковцям та освітянам до Дня працівника освіти, у тому числі й батькові чинного президента Олександру Зеленському.

Джерело: відповіді Шмигаля на годині запитань до уряду у Верховній Раді

Деталі: Депутатка від "Голосу" Інна Совсун запитала, чи прем’єру не соромно використовувати совкову риторику у 2020 році, на 30-му році незалежності України, і чи батько президента отримуватиме довічну стипендію від уряду.

Шмигаль не відповів щодо стипендії Зеленському-старшому і дав зрозуміти, що традиційний підхід відзначати людей до дат його не знічує.

Пряма мова Шмигаля: "Дійсно, такий лист був отриманий. Дійсно, пан Олександр Зеленський трудовим колективом був неодноразово в попередні роки поданий як кандидат на присвоєння державної премії у галузі науки. На жаль, попереднім керівництвом ці подання трудового колективу відхилялися.

Зараз, коли такі подання були подані, і президентом України, і урядом було прийнято рішення ще раз звернутися до всіх трудових колективів для того, щоб зібрати всіх достойників, вчених українських – для того, щоб цей список був широким і охоплював усіх достойних вчених України, які можуть бути подані як кандидати на присвоєння такої наукової стипендії.

Абсолютно традиційний підхід, який щороку відбувається, але в цьому році ми хочемо зробити його більш широким, більш публічним, з абсолютним залученням всіх трудових колективів університетів і наукових установ".

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