Поліція розкрила вбивство гардеробниці Верховної Ради

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві працівниці Верховної Ради Антоніни Шпир у липні 2019 року.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Небитов на брифінгу

Пряма мова: "Вказаною особою виявився громадянин України, який неодноразово був судимий за корисливо-насильницькі злочини.

Злочин відбувся наступним чином: він побачив жінку, яка йшла на зупинку маршрутного таксі. Підійшовши до неї ззаду, він пограбував її, потім затіг на кукурудзяне поле і вбив, тому що вона почала кричати".

Деталі: За словами Небитова, підозрюваний уродженець Житомирської області 1967 року народження, який ніде не працював і жив під фальшивими даними. 5 разів був судимий. Останній раз він отримав покарання 5 років позбавлення волі в 2011 році за грабііж.

За даними правоохоронців, він причетний до 5 доведених фактів насильницьких дій стосовно жінок, але силовики підозрюють, що потерпілих може бути більше.

Небитов уточнив, що цьому чоловіку повідомлено про підозру в розбої, вбивстві і згвалтуванні, суд його арештував.