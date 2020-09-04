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Лукашенко передав у ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального

П'ятниця, 4 вересня 2020, 13:22
Лукашенко передав у ФСБ свої докази по отруєнню Навального

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що матеріали білоруської розвідки, про нібито фальсифікацію даних про отруєння опозиціонера Олексія Навального, передали ФСБ, а спецслужба доповість про них главі Росії Володимиру Путіну.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Вони ж (матеріали) вчора були передані. Вчора, якщо ви звернули увагу, Лукашенко сказав, вони будуть передані в ФСБ.

Напевно ФСБ доповість про передані білоруськими колегами документи (Путіну - ред.), безумовно, не сумніваюся в цьому. Це функція будь-якої спецслужби".

Деталі: Пєсков сказав, що не може що-небудь сказати про зміст зібраних у Білорусі матеріалів.

Він відмовився прокоментувати заяву Лукашенка про нібито фальсифікацію даних про отруєння Навального, пославшись на те, що не знайомий з цією інформацією: "Я поки не маю інформації про те, що в цих матеріалах, і тому ніяк не можу прокоментувати цю заяву".

Прессекретар Путіна заявив, що слідство про отруєння Навального в РФ буде відкриють, якщо знайдеться підтвердження наявності отруйної речовини в його організмі.

При цьому суд в Москві 4 вересня відхилив скаргу юриста "Фонду боротьби з корупцією" В'ячеслава Гімаді на бездіяльність Слідчого комітету Росії у зв'язку з отруєнням Навального.

Що було раніше: 3 вересня на зустрічі з прем'єр-міністром Росії виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили дані про те, ніякого отруєння Навального не було.

За словами Лукашенка, Німеччина і канцлер Ангела Меркель повідомили про отруєння Навального, щоб "відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі".

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоНавальнийПутінРосіяБілорусь
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