Лукашенко передав у ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що матеріали білоруської розвідки, про нібито фальсифікацію даних про отруєння опозиціонера Олексія Навального, передали ФСБ, а спецслужба доповість про них главі Росії Володимиру Путіну.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова: "Вони ж (матеріали) вчора були передані. Вчора, якщо ви звернули увагу, Лукашенко сказав, вони будуть передані в ФСБ.
Напевно ФСБ доповість про передані білоруськими колегами документи (Путіну - ред.), безумовно, не сумніваюся в цьому. Це функція будь-якої спецслужби".
Деталі: Пєсков сказав, що не може що-небудь сказати про зміст зібраних у Білорусі матеріалів.
Він відмовився прокоментувати заяву Лукашенка про нібито фальсифікацію даних про отруєння Навального, пославшись на те, що не знайомий з цією інформацією: "Я поки не маю інформації про те, що в цих матеріалах, і тому ніяк не можу прокоментувати цю заяву".
Прессекретар Путіна заявив, що слідство про отруєння Навального в РФ буде відкриють, якщо знайдеться підтвердження наявності отруйної речовини в його організмі.
При цьому суд в Москві 4 вересня відхилив скаргу юриста "Фонду боротьби з корупцією" В'ячеслава Гімаді на бездіяльність Слідчого комітету Росії у зв'язку з отруєнням Навального.
Що було раніше: 3 вересня на зустрічі з прем'єр-міністром Росії виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили дані про те, ніякого отруєння Навального не було.
За словами Лукашенка, Меркель і Німеччина повідомили про отруєння Навального, щоб "відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі".
Нагадаємо:
- У середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".
- Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.