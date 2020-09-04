Патріарх Філарет заразився COVID-19

Один із лідерів українського православ’я патріарх Філарет захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 і перебуває у лікарні.

Джерело: Twitter "Української православної церкви Київського патріархату"

Дослівно УПЦ КП: "Повідомляємо, що у святійшого патріарха Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19.

Наразі владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я патріарха задовільний.

Просимо святих молитов за здоров’я та одужання патріарха Філарета".

Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний.



Просимо святих молитов за здоров’я та одужання Патріарха Філарета. pic.twitter.com/kQO6DNxdIK — Українська Православна Церква Київський Патріархат (@Cerkva_Info) September 4, 2020

Нагадаємо: Філарету (в миру Михайло Денисенко) 90 років.

Від початку карантину в Україні через коронавірус перехворіли чимало представників церков, зокрема з числа так званої "УПЦ Московського патріархату". На жорсткій фазі карантину храми закривали для прихожан, щоб запобігати масовому поширенню COVID-19.