Філарет назвав причиною пандемії коронавірусу одностатеві шлюби

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Неділя, 22 березня 2020, 17:17

Почесний патріарх ПЦУ Філарет вважає, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

Джерело: Філарет в інтерв'ю програмі "4esno з Ташею Трофимовою" на 4 каналі

Пряма мова: "Епідемія – це є покарання Боже за гріхи людей. А ми думаємо, як визволитися від цієї епідемії, і правильно роблять уряди всіх держав, в тому числі нашої, що вживають заходи застереження. Але причина коронавірусу – це гріховність людства.

В чому особливість гріха полягає? Відкрито добро не захищають, а захищають зло, і не тільки захищають, а його розповсюджують. Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби".

Деталі: На питання, яких заходів особисто він вживає для захисту від коронавірусу Філарет відповів, що забезпечує свою безпеку вірою.

"Вірю, що Господь не допустить, щоб я захворів, тому що я повинен служити церкві", - сказав він.

За словами патріарха, церква вживає рекомендованих урядом заходів проти розповсюдження коронавірусу, в тому числі не рекомендує цілувати ікони і хрест. Однак про заборону причастя не йдеться.

Пряма мова: "А заборонити таїнство причастя ми не можемо. Бо зараз навколо цього іде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложечки.

Я ставлю питання – ви вірите, що це є кров Ісуса Христа і тіло Христове? Якщо ви не вірите, то ви не причащаєтесь. А якщо ви вірите, що це є тіло, реальне тіло Христове і Його кров, то хіба від Христа, від Його тіла і крові можна отримати ці віруси? Неможливо, тому що тіло і кров є життям, і від життя ви не можете отримати хворобу. А хто не вірить в це, нехай не причащається. А хто вірить, той ніколи не захворіє. І ніхто ніколи в історії від причастя тіла і крові не захворював і не помирав".

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Передісторія:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
  • Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку Епіфанію. Він заявляє, що УПЦ Київського патріархату не було ліквідовано і намагається довести це у судах.
  • У січні Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, яким була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату.

Українська правда
Теми: Філарет церква


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