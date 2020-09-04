СБУ ідентифікувала священника, який катував українських полонених у ОРДЛО

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру російському священнику, який "служить" бойовикам терористичної організації "ДНР".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька. У 2014 року він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку "Восток" так званої "ДНР" як "військовий капелан та полковий священник". Потім його було "підвищено" до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками.

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, "служитель церкві" неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею "створення терористичної групи чи терористичної організації".