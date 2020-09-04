Нардепи хочуть законодавчо врегулювати віддалену роботу

Група з 32 народних депутатів пропонує законодавчо унормувати дистанційну і надомну форми роботи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Деталі: Відповідний законопроект №4051 про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи зареєстрований в п'ятницю на сайті Ради, проте його текст поки відсутній.

Серед іншого законопроект пропонує забезпечити співробітникові можливість поєднувати дистанційну роботу і роботу в звичайному режимі на робочому місці.

Депутати також пропонують покласти на власника або уповноважений орган зобов'язання забезпечити безпечні умови роботи і передбачити право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або іншому місці, де співробітник за своїм вибором буде виконувати робочі обов'язки.

При цьому в комітеті зазначили, що згідно із законопроектом, співробітник повинен бути ознайомлений в письмовій формі або через електронний документообіг з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, оповіщенням і іншими документами. Також законопроект пропонує дозволити дистанційне ознайомлення співробітника з вимогами по охороні праці, зокрема по відеозв'язку.

Дослівно: "Грамотне удосконалення трудового законодавства може стимулювати переведення великої кількості співробітників з роботи за договорами цивільно-правового характеру на повноцінні трудові відносини з роботодавцем. Це забезпечить більшу захищеність співробітнику в трудовому процесі".

Також нардепи хочуть розглянути законопроєкт №4056 про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо механізму дистанційної форми навчання у разі настання обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти.