Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президента банку "Аркада" взяли під варту

П'ятниця, 4 вересня 2020, 18:39

У п’ятницю, 4 вересня 2020 року, суд застосував до президента АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Деталі: Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

Йому повідомлено про підозру у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

 

Нагадаємо: На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

Читайте також: Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" та НБУ може призвести до нового "Укрбуду"

Українська правда
Теми: банкисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Швейцарія ввела карантин для мандрівників з України

Сліди "Новічка" виявили в зразках шкіри, крові і сечі Навального - ЗМІ

Патріарх Філарет заразився COVID-19

фото, відеоЗеленський призначив фігуранта плівок судді Вовка до складу держкомісії

Нардепа Лероса, який обізвав Зеленського, викликали до ДБР

Лукашенко передав у ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального

Усі новини...
банки
Гривня втратила позиції на міжбанку
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
Курс валют на 4 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Останні новини
18:39
фотоПрезидента банку "Аркада" взяли під варту
18:26
Нардепи хочуть законодавчо врегулювати віддалену роботу
18:21
"Слуги народу" хочуть, щоб у день виборів ЦВК займалася ще й опитуваннями
18:17
Forbes обрав найкраще українське місто для бізнесу - це не Київ
18:08
Потенційний наступник Меркель пропонує заморозити будівництво "Північного потоку-2"
17:53
Для столичного метро за кошти ЄБРР закуплять 50 нових вагонів
17:45
Гривня втратила позиції на міжбанку
17:38
фотоСБУ ідентифікувала священника, який катував українських полонених у ОРДЛО
17:33
Топ-5 портів України за 8 місяців обробили 97 мільйонів тонн вантажів
17:19
Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через борги ТКЕ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!