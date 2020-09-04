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Президента банку "Аркада" взяли під варту

П'ятниця, 4 вересня 2020, 18:39
Президента банку Аркада взяли під варту

У п’ятницю, 4 вересня 2020 року, суд застосував до президента АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Деталі: Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

Йому повідомлено про підозру у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень.

 

Нагадаємо: На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

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Українська правда

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Теми: банкисуд
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