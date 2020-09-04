У Лукашенка опублікували нібито розмову Варшави та Берліна щодо отруєння Навального

Пресслужба виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувала аудіозапис розмови нібито між Німеччиною та Польшею про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: телеграм-канал пресслужби Лукашенка "Пул Першого"

Деталі: Цю розмова транслюють по всіх державних телеканалах Білорусі. Через переклад саму розмову не чути та оригінальні слова розібрати неможливо.

Дослівно:

Варшава: Алло! Добрий день, Нік. Як наші справи?

Берлін: Начебто все за планом ... Матеріали щодо Навального готові. Будуть передані в адміністрацію канцлера. Очікуємо її заяви

В: Отруєння підтверджується точно?

Б: Послухай, Майк, в даному випадку це не так важливо ... Йде війна ... А під час війни всі методи хороші.

В: Згоден. Треба відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі. Найефективніший шлях - втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії.

Б: Цим і займаємося ... А як ваші справи в Білорусі?

В: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Поки працюємо. Решта при зустрічі, не по телефону.

Б: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, бувай.

В: Бувай.

Що було раніше: 3 вересня на зустрічі з прем'єр-міністром Росії виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили дані про те, ніякого отруєння Навального не було.

За словами Лукашенка, Німеччина і канцлер Ангела Меркель повідомили про отруєння Навального, щоб "відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі".

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