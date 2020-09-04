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У Лукашенка опублікували нібито розмову Варшави та Берліна щодо отруєння Навального

П'ятниця, 4 вересня 2020, 21:11

Пресслужба виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувала аудіозапис розмови нібито між Німеччиною та Польшею про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: телеграм-канал пресслужби Лукашенка "Пул Першого"

Деталі: Цю розмова транслюють по всіх державних телеканалах Білорусі. Через переклад саму розмову не чути та оригінальні слова розібрати неможливо.

Дослівно:

Варшава: Алло! Добрий день, Нік. Як наші справи?

Берлін: Начебто все за планом ... Матеріали щодо Навального готові. Будуть передані в адміністрацію канцлера. Очікуємо її заяви

В: Отруєння підтверджується точно?

Б: Послухай, Майк, в даному випадку це не так важливо ... Йде війна ... А під час війни всі методи хороші.

В: Згоден. Треба відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі. Найефективніший шлях - втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії.

Б: Цим і займаємося ... А як ваші справи в Білорусі?

В: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Поки працюємо. Решта при зустрічі, не по телефону.

Б: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, бувай.

В: Бувай.

Що було раніше: 3 вересня на зустрічі з прем'єр-міністром Росії виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили дані про те, ніякого отруєння Навального не було.

За словами Лукашенка, Німеччина і канцлер Ангела Меркель повідомили про отруєння Навального, щоб "відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі".

Нагадаємо: 

Роман Петренко, УП
Теми: ЛукашенкоБілорусьпрослуховуванняПольщаНімеччина


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