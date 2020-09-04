Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано.

Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції чи касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали".

Деталі: Він пояснив, що цей законопроєкт не оформлюється як урядовий задля економії часу через розгляд Кабміном: "У нас лік іде навіть не на дні, а на години".

Нагадаємо: 2 вересня суд задовільнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 млрд гривень.